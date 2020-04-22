В Госдуме оценили ограничение обмена сообщениями в соцсетях для детей до 16 лет

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Депутат Госдумы Анатолий Выборный считает, что ограничение обмена сообщений в соцсетях для детей младше 16 лет является целесообразной инициативой, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что люди подобной возрастной категории еще не обладают устойчивой психикой, которая позволяет адекватно реагировать на некоторую информацию.
"Если ребенок вырос, даже достиг полного совершеннолетия, кажется, что он большой и с ним можно разговаривать по-взрослому; с точки зрения знаний в той или иной области да, эти знания у него есть, но стрессоустойчивости у него нет, он еще ребенок все-таки", – отметил Выборный.
Выборный подчеркнул, что этим могут пользоваться в том числе и экстремистские организации в своей пропагандистской работе.
"У террористов есть свои обученные аниматоры, которые прекрасно знают, как первым делом влюбить в себя детей, затем повести за собой и убедить подростка, что он призван к определенной миссии, которая совершенно не укладывается в голову нормального человека", – сказал Выборный.
Он привел пример платформы TikTok, которая ввела ограничения на обмен сообщениями для пользователей, которым еще не исполнилось 16 лет. Кроме того, Выборный отметил важную роль родителей, которые должны формировать правильное восприятие ребенком любой информации.
Ранее Общественная палата России предложила ввести уголовную и административную ответственность за оскорбления и травлю в интернете.
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