Роза Сябитова рассказала о главном недостатке онлайн-знакомств

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова утверждает, что при знакомстве на просторах интернета люди могут долго откладывать встречу вживую, передает News.ru.

По словам телеведущей, при общении с человеком в социальной сети, сервисе знакомств лучше сразу понять, готов ли он к встрече.

"Есть маленький секрет. Если вы не смогли договориться о встрече три раза, общение нужно прекращать", – подчеркивает Сябитова.

Сваха обращает внимание, что при долгом изучении анкет на сайтах знакомств можно приобрести навык специалиста по подбору персонала.

"Вопрос даже не в том, хочет ли мужчина встретиться с конкретной женщиной, а в том, желает ли он в принципе ходить на свидания в реальной жизни", – считает ведущая.

Ранее психолог рекомендовала изучать страницы собеседников перед знакомством в соцсетях. Следует встревожиться, если незнакомец плохо говорит на русском языке, в его общении присутствуют ошибки и неточности, предупреждает специалист.

Недавно Сябитова раскритиковала российских женщин за продажность.