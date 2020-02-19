В Роскачестве назвали признаки писем от кибермошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Роскачества объяснили, как распознать мошенников по виду электронного письма. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В качестве самого заметного фактора эксперты назвали подозрительные отправления с неизвестными ссылками, запросами на информацию и странными вложениями. Подобные рассылки часто делают под видом магазинов, государственных ведомств, партнеров и социальных сетей.

Определенные опасения у пользователей также должны вызывать письма, в теме которых есть слова-маркеры, провоцирующие их открыть. Например, если получатель решит проверить отправление с пометкой "Осталось два часа!" с неизвестного адреса, он рискует заразить свое устройство вирусом.

Чтобы избежать проблем с безопасностью и предотвратить кражу личных данных, специалисты советуют проверять, с какого электронного адреса пришло письмо. Если же он не вызывает подозрений, но внутри есть неизвестные ссылки или вложения, переходить по ним или скачивать файлы не стоит. Аналогично нельзя отвечать на письма и присылать запросы личных данных и банковских реквизитов.

В случаях когда злоумышленники пытаются выдать себя за организацию или госучреждение, необходимо обратиться в соответствующий магазин или структуру и убедиться, не от них ли действительно пришло письмо.

Ранее сообщалось о возможности волны телефонного спама в России. Потенциальные неприятные звонки могут быть спровоцированы применением новой технологии, которая позволяет определить мобильный номер человека, посетившего сайт со смартфона.

