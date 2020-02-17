В России появился новый метод кражи персональных данных

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый метод кражи персональных данных распространяется в России. В ближайшее время россиян может ждать эпидемия телефонного спама, сообщает газета "Известия".
Это станет возможным в связи с развитием технологии, с помощью которой определяются номера посетителей сайта, которые зашли на ресурс с мобильных устройств.
В большинстве случаев подобную технологию используют риелторские компании. Граждан, посетивших сайт с телефона, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, тем самым налаживая личный контакт с потенциальным покупателем.
"Узнать номер тех, кто заходит с мобильных устройств, технически несложно. На сайте устанавливается специальный код, который позволяет определить номер телефона и воздействовать на потребителя не через контекстную рекламу, а через непосредственное общение", – сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Отмечается, что использование такой технологии нарушает законы "О персональных данных" и "О рекламе". Кроме того, нелегальная практика продолжает распространяться из-за того что россияне не сообщают о нарушении прав в Роскомнадзор и ФАС.
Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с RT заявил, что новый метод кражи персональных данных опасен тем, что мошенники могут завладеть паспортными данными пользователей.
"Подобные системы работают с базами данных различных абонентов сотовых компаний, из которых они путем математического анализа получают более достоверные сведения о номерах телефонов пользователя, о привязке к ним паспортных данных и соответствующих платежных инструментов", – отметил Вехов, добавив, что такой способ мошенничества является сложным в исполнении, но крайне эффективным.
Ранее мошенники нашли новый способ хищения денег со счетов. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), вызывающий больше доверия, чем прежний. Прежде преступники "маскировались" под службу безопасности банка и сообщали о блокировке счета в связи с подозрительной транзакцией, сейчас же они спрашивают, в каком отделении и когда человек планирует закрыть счет.
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