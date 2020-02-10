Роскомнадзор предупредил операторов персональных данных о мошеннической рассылке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роскомнадзор предупредил операторов персональных данных предупредили о мошеннической рассылке от имени ведомства. Информация опубликована на его сайте.

Получателей призвали обращать внимание на электронный адрес отправителя: все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru. Уточняется, что речь в посланиях идет преимущественно об административной ответственности, предусмотренной статьей 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, это сообщается о возможных внеплановых проверках в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных.

На сайте объясняется, что операторы до начала обязаны уведомить Роскомнадзор о своем намерении. Если это исключения, предусмотренные положениями статьей федерального закона "О персональных данных", уведомление может не представляться.

Кроме того, административная ответственность за непредставление уведомления установлена не положениями статьи 13.11 КоАП РФ, как указано в подобных письмах, а положениями статьи 19.7 КоАП РФ. Максимальный штраф по ней достигает пяти тысяч рублей.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали и о другом виде мошенничества. Люди получали постановления о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя (заместителя руководителя) территориального органа Роспотребнадзора.