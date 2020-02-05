Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

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Крупнейшие российские банки и мобильные операторы из "большой четверки" нашли метод борьбы с подмененными номерами, которые используют мошенники для звонков банковским клиентам под видом кредитной организации, сообщает РБК.
Теле2, МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" разработали специальную систему, которая позволяет банку в режиме реального времени получать информацию о всех подозрительных вызовах их клиентам.
Тестируют технологию Тинькофф Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк (МКБ), а также МТС Банк.
"Операторы мобильной связи и коммерческие банки прикладывают максимум усилий, чтобы защитить данные и деньги своих клиентов. В Tele2 действует комплексная программа по защите абонентов от мошенников. Для противодействия злоумышленникам мы используем самые передовые технические решения, но в арсенале мошенников появляются все новые и новые способы обмана людей. С запуском системы контроля голосовых вызовов мы рассчитываем интегрироваться с платформами крупнейших розничных банков. Бизнес-решение от Tele2 позволит ограничить доступ мошенников к чужим счетам с помощью технологий социальной инженерии", – рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2 Мария Чинкова.
Ранее в ЦБ сообщили, что мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера кол-центров банков. С начала года на блокировку отправлено 4 936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера с кодом 8-800, задействованные в мошеннических СМС-рассылках.
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