Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом соцвыплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интернет-мошенники придумали новую схему вымогательства под предлогом социальных выплат. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Фонда социального страхования.

Вымогатели, действия от имени ФСС, предлагают россиянам получить фиктивные социальные выплаты, ссылаясь на несуществующий указ президента и федеральный закон. Если жертва поверила мошенникам, то они предлагают зарегистрировать "заявление на получение компенсационной выплаты". Регистрация стоит 220-320 рублей. Затем гражданину необходимо подтвердить свою личность, стоимость услуги составляет 500 рублей. Заканчивается схема требованием заплатить 1% от суммы социальной выплаты.

Сотрудники ФСС призывают россиян быть особенно внимательными и не предоставлять сомнительным лицам свои персональные данные. Пострадавшие в результате подобных схем не смогут вернуть утраченную сумму, поскольку формально считается, что она была отдана добровольно, заключают специалисты.

Ранее департамент информационных технологий (ДИТ) столицы предупредил москвичей о вредоносных программах, которые рассылаются от имени центров "Мои документы".

