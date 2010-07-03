Эксперт рассказал, как защититься от нового вида кибермошенничества

20:43
Фото: depositphotos/LDProd
Эксперты в области кибербезопасности считают, что бдительность – это единственный метод защиты от нового способа обмана банковских клиентов.
"В случае поступления такого рода звонка якобы от службы безопасности или даже от настоящей службы безопасности, клиент финансовой организации должен положить трубку и перезвонить по номеру, который указан на официальной странице сайта банка, либо на карте банка. Уже тогда можно выяснять, действительно ли описанная ситуация имела место быть, или это мошеннические действия", – цитирует RT эксперта Алексея Лукацкого.
В ЦБ сообщили, что в 2019 году мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков. С начала года на блокировку отправлено 4936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера в коде 8-800, задействованных в мошеннических SMS-рассылках.
Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты еще один новый вид мошенничества. Интернет-пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.
Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.
Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: