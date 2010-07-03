Эксперт рассказал, как защититься от нового вида кибермошенничества

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Эксперты в области кибербезопасности считают, что бдительность – это единственный метод защиты от нового способа обмана банковских клиентов.

"В случае поступления такого рода звонка якобы от службы безопасности или даже от настоящей службы безопасности, клиент финансовой организации должен положить трубку и перезвонить по номеру, который указан на официальной странице сайта банка, либо на карте банка. Уже тогда можно выяснять, действительно ли описанная ситуация имела место быть, или это мошеннические действия", – цитирует RT эксперта Алексея Лукацкого.

В ЦБ сообщили, что в 2019 году мошенники начали использовать технологию подмены исходящего телефонного номера на идентичные номера колл-центров банков. С начала года на блокировку отправлено 4936 телефонных номеров, среди которых номера мобильных операторов и номера в коде 8-800, задействованных в мошеннических SMS-рассылках.

Ранее сообщалось, что в Сети набирает обороты еще один новый вид мошенничества. Интернет-пользователям предлагается поучаствовать в "беспроигрышной лотерее" или опросе с гарантированным вознаграждением. Чтобы принять участие, необходимо заплатить комиссию и ввести данные банковской карты.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой. Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.

Информацию о потенциальных жертвах злоумышленники могут получать, к примеру, из соцсетей или с фишинговых сайтов, ворующих персональные данные. Не исключены и утечки из самих банков, хотя такие случаи относительно редки.

