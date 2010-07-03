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Общество

09:53

Зафиксирована вредоносная рассылка от имени центров "Мои документы"

безопасность общество

Фото: depositphotos/logoff

Департамент информационных технологий (ДИТ) столицы предупреждает москвичей о вредоносных программах, которые рассылаются якобы от имени центров "Мои документы".

"Зафиксирована вредоносная рассылка. Письмо с темой "Ваши компенсационные выплаты заканчиваются 14 октября 2019 года". Информация в приложенном файле рассылается горожанам с электронной почты no-reply@md.mos.ru", – рассказали в департаменте.

Со слов специалистов по кибербезопасности, хакеры меняют электронную почту отправителя. Письма отправляются с сервера, зарегистрированного в другой стране.

Ранее о рассылке фейковых сообщений рассказали в Минтруде. Оповещения о выводе денежного пособия в 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991-2019 годах, являются ложными, сообщили в министерстве. Ведомство заявило, что не отправляло эту информацию, и посоветовало всем россиянам быть внимательными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах.

Персональные данные 60 миллионов россиян оказались в открытом доступе. Предполагается, что утечка затрагивает интересы клиентов одного из банков, чьи персональные данные и подробная финансовая информация оказались выгружены в сеть в августе. Это произошло на заблокированном Роскомнадзором форуме.

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