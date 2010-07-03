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Общество

15:07

Россиян предупредили о мошенничестве через "выигрышные" рассылки

общество безопасность технологии

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Специалисты по кибербезопасности предупредили о резком всплеске мошеннических рассылок и объявлений, обещающих пользователям крупный выигрыш за участие в акции или прохождение опроса. Об этом сообщает РБК.

Чтобы получить обещанные деньги, мошенники предлагают жертве оплатить небольшую "комиссию". В итоге пользователи не получают никаких поступлений, а "комиссия" уходит злоумышленникам. При этом люди ставят под угрозу сохранность своих платежных данных, если они вводили их при оплате.

"Злоумышленники пользуются тем, что люди часто не против пополнить свой кошелек, не прилагая к этому особенных усилий. Им остается лишь заинтриговать потенциальных жертв и усыпить их бдительность", – предупредили эксперты.

Они добавили, что подобные объявления присылаются от имени крупной компании или знаменитости, что повышает доверие к "акции".

Ранее Роспотребнадзор предупредил москвичей о новом виде мошенничества. Люди получают по почте письма с недостоверной информацией о реквизитах для оплаты штрафов. Они якобы отправляются службой постановления о назначении административного наказания.

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