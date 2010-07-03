Москвичей предупредили о мошенничестве с уплатой штрафов

20:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор предупредил горожан о новом виде мошенничества. Люди получают по почте письма с недостоверной информацией о реквизитах для оплаты штрафов. Они якобы отправляются службой постановления о назначении административного наказания.
В ведомстве обратили внимание, что такой документ вряд ли может быть подлинным, если в отношении лица не проводились контрольно-надзорные мероприятия. Столкнувшихся с мошенничеством призывают сообщать о подобных случаях через электронную форму "Прием обращений граждан" на официальном сайте управления.
"В случае подозрения на мошеннические действия необходимо обратиться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности", – добавили в пресс-службе.
Роструд также подчеркивал, что работодатели в России должны внимательней проверять реквизиты на квитанциях о штрафах из-за нового вида мошенничества. Злоумышленники присылают компаниям поддельные уведомления о штрафах за якобы обнаруженные во время проверок "нарушения". В документах они указывают собственные реквизиты.
В ноябре стал известен новый способ, с помощью которого мошенники крадут деньги с банковских карт. В очереди к банкомату злоумышленник якобы "забывает" свою кредитную карточку в картоприемнике. Следующий клиент вынужден вытащить карту для того, чтобы самому воспользоваться устройством.
Спустя небольшой промежуток времени мошенник возвращается за своей "забытой" карточкой. Он проверяет баланс и сообщает о том, что с его счета пропали от 5 до 15 тысяч рублей. При этом находится "свидетель", который подтверждает ложную информацию мошенника.
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