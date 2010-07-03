Роструд предупредил работодателей о поддельных штрафах от мошенников

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Работодатели в России должны внимательней проверять реквизиты на квитанциях о штрафах из-за нового вида мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Мошенники присылают компаниям поддельные уведомления о штрафах за якобы обнаруженные во время проверок "нарушения". В документах они указывают собственные реквизиты.

"Просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания", – отмечают в ведомстве.

В Роструде напомнили, что деньги должны поступать на счет территориального органа казначейства. Получателем не может выступать какая-либо иная организация.

Ранее в МВД предупредили работодателей о новом виде мошенничества. Злоумышленники предлагают купить "сертификаты трудовой инспекции" для успешного прохождения внеплановой проверки.

Мошенники звонят в компанию и представляются сотрудниками трудовой инспекции. Они предупреждают бизнесменов о якобы готовящейся внеплановой проверке. Затем злоумышленники предлагают свою помощь в подготовке к инспекции за определенную плату.

