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Общество

13:26

Роструд предупредил о случаях мошенничества

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Роструд зафиксировал случаи мошенничества в 24 регионах России. Злоумышленники представляются сотрудниками Роструда и предлагают платно подготовить предприятие к внеплановой проверке.

"Звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают, что в отношении работодателя ведется работа, в ходе которой планируются внеплановые проверки. После чего они предлагают платные услуги по подготовке к якобы готовящимся контрольно-надзорным мероприятиям, а также полиграфическую продукцию и литературу, что, со слов мошенников, гарантирует минимизацию негативных последствий любых проверок гострудинспекции", – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что случаи мошенничества выявлены в Москве, Ставропольском, Пермском, Краснодарском краях, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми, Пензенской, Кировской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Орловской, Брянской, Тверской, Смоленской, Курской, Рязанской, Мурманской, Липецкой, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Владимирской и Астраханской областях.

Роструд направил письмо в МВД, в котором попросил принять меры. В ведомстве напомнили, что Роструд не оказывает платных услуг. Работодателей призвали в подобных случаях сообщать в правоохранительные органы.

Ранее специалист в области информационной безопасности Александр Власов объяснил, как не стать жертвой мошенников, которые хотят завладеть вашей банковской картой. Он подчеркнул, что нужно в первую очередь изучить все инструкции на сайтах банков и понять, что ни один служащий банка "не имеет права запрашивать коды СМС-подтверждений и трехзначные цифры на обороте карты".

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