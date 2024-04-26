Синоптик Вильфанд: май в Москве начнется с комфортной погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комфортная погода прогнозируется в Москве 1 мая. Температура воздуха поднимется до 20 градусов, однако 2 мая она начнет понижаться, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Температура 1 мая очень комфортная: ночью – 7–12 градусов, днем – около 20. На юге области – даже до 24", – подчеркнул он.

Как отметил синоптик, ночью 2 мая столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов, а днем – от 15 до 20 градусов. Также в этот день ожидается кратковременный дождь. В пятницу, 3 мая, дневные температуры составят около 15 градусов, а 4-го и 5-го числа будет небольшой дождь.

"Сильных осадков не ожидаем, но температура уже понизится: ночью – 1–6, днем – 11–16", – сказал метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что текущий апрель стал одним из самых жарких за прошедшие 75 лет. По словам синоптика, за текущий месяц уже выпала месячная норма осадков. С учетом ожидающихся 26 и 27 апреля дождей норма осадков будет перевыполнена, уточнил он.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие майские праздники осадков в Москве не ожидается. Синоптик отметила, что воздух в столице днем прогреется до 20 градусов. Однако ночи станут холоднее.

