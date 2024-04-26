Инспекторы ЦОМП будут помогать москвичам на 12 станциях метро в Вербное воскресенье

26 апреля, 17:07Транспорт
Фото: mosmetro.ru
Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в Вербное воскресенье будут помогать жителям и гостям Москвы на 12 станциях метро, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, инспекторы ЦОМП будут дежурить на станциях, которые расположены около мемориальных комплексов и храмов.
"Они помогут пассажирам – подскажут маршрут или сопроводят до остановки, если того будет требовать ситуация", – сообщил Ликсутов.
Также сотрудники ЦОМП будут помогать пожилым и маломобильным пассажирам в пределах станций. Чтобы запросить полноценную помощь для сопровождения по маршрутам, можно оставить бесплатную заявку на сайте. Сервис работает каждый день с 05:30 до 01:00.
За помощью можно будет обратиться на станциях:
- "Юго-Западная";
- "Саларьево";
- "Речной вокзал";
- "Домодедовская";
- "Пятницкое шоссе";
- "Теплый Стан";
- "Выхино";
- "Планерная";
- "Новокосино";
- "Озерная";
- "Улица Академика Янгеля";
- "Физтех".
Ранее сообщалось, что движение транспорта будет временно перекрыто вблизи кладбищ в некоторых районах Москвы 28 апреля, 5, 12 и 14 мая. При этом 28-го числа для москвичей запустят бесплатные наземные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать от 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ.
Бесплатные автобусные маршруты запустят в Москве в Вербное воскресенье