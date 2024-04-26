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26 апреля, 17:07

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Инспекторы ЦОМП будут помогать москвичам на 12 станциях метро в Вербное воскресенье

Инспекторы Центра мобильности будут помогать москвичам в метро в Вербное воскресенье

Фото: mosmetro.ru

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в Вербное воскресенье будут помогать жителям и гостям Москвы на 12 станциях метро, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, инспекторы ЦОМП будут дежурить на станциях, которые расположены около мемориальных комплексов и храмов.

"Они помогут пассажирам – подскажут маршрут или сопроводят до остановки, если того будет требовать ситуация", – сообщил Ликсутов.

Также сотрудники ЦОМП будут помогать пожилым и маломобильным пассажирам в пределах станций. Чтобы запросить полноценную помощь для сопровождения по маршрутам, можно оставить бесплатную заявку на сайте. Сервис работает каждый день с 05:30 до 01:00.

За помощью можно будет обратиться на станциях:

  1. "Юго-Западная";
  2. "Саларьево";
  3. "Речной вокзал";
  4. "Домодедовская";
  5. "Пятницкое шоссе";
  6. "Теплый Стан";
  7. "Выхино";
  8. "Планерная";
  9. "Новокосино";
  10. "Озерная";
  11. "Улица Академика Янгеля";
  12. "Физтех".

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет временно перекрыто вблизи кладбищ в некоторых районах Москвы 28 апреля, 5, 12 и 14 мая. При этом 28-го числа для москвичей запустят бесплатные наземные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать от 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ.

Бесплатные автобусные маршруты запустят в Москве в Вербное воскресенье

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