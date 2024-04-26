Инспекторы ЦОМП будут помогать москвичам на 12 станциях метро в Вербное воскресенье

Фото: mosmetro.ru

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) в Вербное воскресенье будут помогать жителям и гостям Москвы на 12 станциях метро, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, инспекторы ЦОМП будут дежурить на станциях, которые расположены около мемориальных комплексов и храмов.

"Они помогут пассажирам – подскажут маршрут или сопроводят до остановки, если того будет требовать ситуация", – сообщил Ликсутов.

Также сотрудники ЦОМП будут помогать пожилым и маломобильным пассажирам в пределах станций. Чтобы запросить полноценную помощь для сопровождения по маршрутам, можно оставить бесплатную заявку на сайте. Сервис работает каждый день с 05:30 до 01:00.

За помощью можно будет обратиться на станциях:



"Юго-Западная"; "Саларьево"; "Речной вокзал"; "Домодедовская"; "Пятницкое шоссе"; "Теплый Стан"; "Выхино"; "Планерная"; "Новокосино"; "Озерная"; "Улица Академика Янгеля"; "Физтех".

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет временно перекрыто вблизи кладбищ в некоторых районах Москвы 28 апреля, 5, 12 и 14 мая. При этом 28-го числа для москвичей запустят бесплатные наземные маршруты общественного транспорта. Автобусы будут курсировать от 20 станций метро и МЦД до 15 кладбищ.

