ФАС выдала предупреждение Ozon из-за признаков нарушения закона о конкуренции

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение маркетплейсу Ozon из-за признаков нарушения закона о конкуренции. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Маркетплейс навязывал продавцам участие в услуге "Баллы за скидки", необоснованно отказывал в заключении договоров и совершал другие действия", – говорится в сообщении.

В связи с этим ФАС рекомендовала компании внести изменения в оферту, а также прекратить практики, нарушающие законодательство. Однако при работе над ошибками ведомство призвало избежать ухудшения условий для контрагентов.

Если же компания проигнорирует требования, ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы вклада. В рекламе кредитной организации существенные условия вклада указывались трудным для восприятия шрифтом. В ведомстве пришли к выводу, что банк нарушил закон о рекламе.

