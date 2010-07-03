Москвичей предупредили о мошенничестве юридических компаний

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В Московском регионе участились случаи мошенничества в отношении пенсионеров. Чаще всего за это ответственны недобросовестные юридические компании, которые навязывают им платное оформление заявлений в Пенсионный фонд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Отделение ПФР по Москве и Московской области констатирует увеличение числа граждан, обращающихся в Пенсионный фонд с заявлениями, составленными с помощью лиц и организаций, предлагающих юридические услуги. За подобные заявления, многостраничные, с выкладками законодательства, граждане платят немалые деньги", – заявили в пресс-службе учреждения.

По словам специалиста, заявления на перерасчет пенсии заполняются на типовом бланке, причем все операции с ним бесплатные. Он также отметил, что хотя это и частая причина обращения, но по факту перерасчеты почти никогда не приводят к изменению размера пенсии.

В управлении ПФР сообщили, что в организацию поступило почти 8,8 тысячи заявлений на перерасчет пенсии, подготовленных сторонними компаниями (статистика приводится за 10 месяцев 2019 года). За подобные неофициальные документы иногда платят до 100 тысяч рублей.

В начале ноября стало известно, что мошенники в интернете стали применять новый способ хищения данных из банков. Данный метод совпадает с фишингом – злоумышленники получают доступ к закрытым данным, если жертва вводит пароль и логин на фальшивом сайте.