На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

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Жителям Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов, сообщает газета "Известия".

"Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы", – заявил депутат.

Этот вопрос планируется вынести на парламентские слушания "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики", которые состоятся 14 ноября.

По словам Харитонова, после изменений в пенсионном законодательстве был зафиксирован высокий отток жителей из северных регионов. На стимуляцию возвращения населения за счет снижения пенсионного возраста в регионе требуется примерно 16,2 миллиарда рублей. При этом в кабмине к идее относятся скептически, так как неясен источник финансирования проекта.

"У них (жителей Севера. – Прим. ред.) отсутствует стимул ждать пенсии. Поэтому мы сейчас в комитете продолжаем работу над тем, чтобы решить вопрос возврата прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера", – заявила депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь.

Ранее стало известно, что Госдума одобрила законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии. Срок станет больше на полгода уже в 2020 году.