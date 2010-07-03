На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Жителям Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов, сообщает газета "Известия".
"Мы считаем, что ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы", – заявил депутат.
Этот вопрос планируется вынести на парламентские слушания "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики", которые состоятся 14 ноября.
По словам Харитонова, после изменений в пенсионном законодательстве был зафиксирован высокий отток жителей из северных регионов. На стимуляцию возвращения населения за счет снижения пенсионного возраста в регионе требуется примерно 16,2 миллиарда рублей. При этом в кабмине к идее относятся скептически, так как неясен источник финансирования проекта.
"У них (жителей Севера. – Прим. ред.) отсутствует стимул ждать пенсии. Поэтому мы сейчас в комитете продолжаем работу над тем, чтобы решить вопрос возврата прежнего пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера", – заявила депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь.
Ранее стало известно, что Госдума одобрила законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии. Срок станет больше на полгода уже в 2020 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: