Госдума одобрила законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение периода выплаты накопительной пенсии на полгода на 2020 год, сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке отмечается, что проект закона подготовлен "в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 по 2020 год".

В случае принятия закон, инициированный правительством РФ, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее ЦБ и Минфин разработали гарантированный пенсионный план, который является новой системой добровольных пенсионных накоплений.

Он позволит гражданам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей господдержке. В частности, взносы не более 6% от зарплаты освободят от налога на доходы физлиц.