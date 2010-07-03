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Москва 24

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Экономика

11:37

В ЦБ увидели потенциал для роста пенсионных накоплений в России

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о существующем потенциале для роста пенсионных накоплений в стране, поскольку финансовый регулятор провел большую работу в сфере негосударственных пенсионных фондов. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ЦБ также разработал концепцию гарантированного пенсионного плана. Это позволит повысить гарантии перед пенсионерами, а также дать им возможность использовать свои накопления более широко.

В долгосрочной перспективе такая система должна повысить доверие граждан к инструментам самостоятельного формирования пенсии.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии еще на год, до 2022 года включительно. Сейчас отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от заработной платы россиян с 2014 года перечисляют в страховую часть. Эти средства затем идут на выплаты нынешним пенсионерам. Такой формат предусмотрен законом вплоть до 2021 года.

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