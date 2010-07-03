Минтруд расширит список россиян, которым положена досрочная пенсия

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"Машинисты подземных самоходных машин" смогут рассчитывать на досрочную пенсию. Приказ о расширении списка опасных профессий, представители которых имеют право досрочно выходить на пенсию подготовлен Минтрудом, сообщает "Российская газета".

Сейчас машинисты подземных самоходных машин имеют право на досрочную пенсию, если они трудятся на горных работах или на строительстве шахт. При этом люди, работающие в угледобывающей шахте, на досрочный заслуженных отдых выходить не могут.

Документ подготовлен по поручению президента РФ, летом встречавшегося с угольщиками.

Главный критерий для претендентов на досрочную пенсию – стаж на опасной работе не менее 25 лет. Также право на досрочную пенсию имеют 12 категорий граждан, не занятых на вредных и опасных работах.

Ранее ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений. В частности, взносы по этой системе, которые составляют не более 6% от зарплаты, освободят от налога на доходы физлиц.