Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

15:49

Экономист назвал причину роста бедности в мире

экономика

Фото: depositphotos/arkusha

Глобальная экономика не работает в интересах большинства людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых. Такое мнение высказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио в своем посте в LinkedIn.

По словам экономиста, у современных инвесторов очень много денег, которые они вкладывают под низкие ставки и сомнительные перспективы возврата средств. Современные бизнес-проекты "продают мечты". В некоторых случаях стартапы вынуждены брать деньги, даже если они им не нужны, поскольку в ином случае инвестор отдаст деньги конкуренту.

Государства при этом сталкиваются с дефицитом бюджета и вынуждены занимать деньги. С такими объемами займов рынок не сможет справиться без повышения ключевых ставок. Их повышение обернется разрушительными последствиями для национальных экономик. Возникнут серьезные проблемы с выплатами пенсий и расходами на медицину, что вызовет взрыв социального напряжения, предсказывает миллиардер.

Он делает вывод о том, что деньги слишком легкодоступны тем, у кого они уже есть, а для остальных почти недоступны. Существующий разрыв между богатыми и бедными будет только увеличиваться, заключил Далио.

Ранее министерство экономического развития предложило внести изменения в методику статистического измерения уровня бедности в России.

"Жизнь в большом городе": борьба с бедностью

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика