Экономист назвал причину роста бедности в мире

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Глобальная экономика не работает в интересах большинства людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых. Такое мнение высказал основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио в своем посте в LinkedIn.

По словам экономиста, у современных инвесторов очень много денег, которые они вкладывают под низкие ставки и сомнительные перспективы возврата средств. Современные бизнес-проекты "продают мечты". В некоторых случаях стартапы вынуждены брать деньги, даже если они им не нужны, поскольку в ином случае инвестор отдаст деньги конкуренту.

Государства при этом сталкиваются с дефицитом бюджета и вынуждены занимать деньги. С такими объемами займов рынок не сможет справиться без повышения ключевых ставок. Их повышение обернется разрушительными последствиями для национальных экономик. Возникнут серьезные проблемы с выплатами пенсий и расходами на медицину, что вызовет взрыв социального напряжения, предсказывает миллиардер.

Он делает вывод о том, что деньги слишком легкодоступны тем, у кого они уже есть, а для остальных почти недоступны. Существующий разрыв между богатыми и бедными будет только увеличиваться, заключил Далио.

Ранее министерство экономического развития предложило внести изменения в методику статистического измерения уровня бедности в России.