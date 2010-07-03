Названы способы победить бедность россиян

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Бедность по-прежнему остается массовым явлением в России, хотя данные Росстата свидетельствуют о трехпроцентном повышении реальных располагаемых доходов населения. Об этом сообщает ИА "НСН" .

По данным Росстата, в стране сокращается количество наименее обеспеченных семей. Во втором квартале текущего года 0,7% опрошенных сообщили о том, что им не хватает денег даже на еду. При этом в прошлом отчетном периоде этот показатель достигал 0,8%.

Семей, которым не хватает средств на покупку одежды и оплату ЖКХ, тоже стало меньше (14,1% респондентов во втором квартале против 15,2% в первом). Доходы 49,4% участников опроса позволяют им оплачивать и одежду, и продукты питания, ранее таких было на 0,2% меньше.

Кроме того, растет число семей, которым хватает на еду, одежду и товары длительного пользования, но вот покупку автомобиля они позволить не могут (32,6% опрошенных). Только 2,7% респондентов заявили, что ни в чем себе не отказывают, ранее этот показатель составлял 2,6%.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов уверен, что эти данные свидетельствуют о сохраняющейся бедности россиян. По мнению эксперта, эту проблему может решить корректировка государственной политики в сфере налогов.

"Являясь очень бедными и зарабатывая крайне мало, так, что хватает только на еду, одежду и коммунальные платежи, люди, тем не менее, платят 13-процетный налог. 30% отдают на социальное обеспечение, 20% с них берется при покупках – НДС, налог на имущество физлиц (он пока меленький, но растет в бешеном темпе). И, наконец, налог на автомобиль. Получается, что очень много денег люди отдают. Если бы эти деньги были в их кармане, то улучшили бы их положение", – сказал Колташов.

Эксперт выступил за введение налоговых льгот для молодых семей, повышение оплаты труда в бюджетной сфере. Эти механизмы могут расширить потребление и привести к росту экономики.

Ранее размер средств, которые пойдут на сферу образования в Москве, увеличили на 25%. В 2020 году бюджет составит 425 миллиардов рублей, тогда как в текущем году на нужды образования было выделено 330 миллиардов.