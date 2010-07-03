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Экономика

11:25

Российский бизнес попросил снизить налоги для холдингов

экономика

Фото: depositphotos/Vladitto

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин письмо с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов, сообщают "Ведомости".

В письме предлагается освободить от налогов дивиденды и доходы, которые были получены при выходе из капитала компаний. РСПП предлагает освободить от налога дивиденды, если их получатель не менее года владеет хотя бы четвертью компании и она не зарегистрирована в стране, входящей в черный список офшоров.

На сегодняшний день этот порог составляет 50%. Кроме того, предлагается внедрить в стране концепцию распределения затрат внутри холдингов.

Ранее Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) хотят повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предлагается поднять с 1,317 до 1,382, а для патентной системы – с 1,518 до 1,592. При расчете НФДЛ предлагается установить коэффициент 1,813, поскольку в прошлом году он был 1,729.

Отмечается, что ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен, при этом рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать динамику потребительских цен на товары и услуги в предыдущем году.

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