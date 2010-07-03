Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Фото: ТАСС/Николай Галкин
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Коэффициент-дефлятор для применения налога на вмененный доход (ЕНВД) хотят повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для торгового сбора предлагается поднять с 1,317 до 1,382, а для патентной системы – с 1,518 до 1,592. При расчете НФДЛ предлагается установить коэффициент 1,813, поскольку в прошлом году он был 1,729
Отмечается, что ведомство ежегодно проводит индексацию с учетом изменения потребительских цен, при этом рост коэффициентов-дефляторов должен учитывать динамику потребительских цен на товары и услуги в предыдущем году.
Ранее сообщалось, что поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы в 1 полугодии 2019 года составили 459,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2018 года на 11,4% (на 47 миллиардов рублей). Это существенно превышает текущий уровень инфляции.
Из общего объема поступлений от НДФЛ почти 95% (436,2 миллиарда рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами – организациями и ИП, которые являются источниками выплаты доходов налогоплательщику. Более 3% (15 миллиардов рублей) составили поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, охранники и другие частнопрактикующие лица), а также налоги, которые граждане самостоятельно платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества. Такие поступления выросли на 13,7%.
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