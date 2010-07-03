Москвичи получили 25 тысяч бесплатных консультаций по бизнесу

За три месяца столичные предприниматели получили почти 25 тысяч бесплатных консультаций в Центрах услуг для бизнеса, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, москвичей чаще интересовала имущественная и финансовая поддержка со стороны города. Кроме того, они спрашивали об открытии стартапов, бесплатных программах обучения и внесении изменений в реестры юрлиц и ИП.
Всего в столице работают 15 Центров услуг для бизнеса, которые есть в каждом административном округе. Получить бесплатную консультацию можно в самих офисах, по телефону или онлайн.
Больше всего консультаций провели в ЦУБ при отделении налоговой инспекции № 46. Не меньшей популярностью пользовались центры МФЦ на Первомайской улице и в деловом центре "Москва-Сити".
В минувшем году специалисты центров оказали свыше 101 тысячи бесплатных консультаций. В их числе создатель проекта "Архив Мурзилки" Юлия Астапенко.
"Удобно, что такие центры работают во всех административных округах, и любой предприниматель может получить консультацию, не потратив при этом много времени", – рассказала она.
Специалисты ЦУБ рассказывают горожанам о создании и ведении своего дела, готовят комплекты документов для регистрации ИП и ООО, изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, а также консультируют по налоговому и бухгалтерскому учету.
В начале 2019 года в Москве заработал сервис для предпринимателей "Выездной консультант". С его помощью начинающие бизнесмены смогут получить информацию о финансовой поддержке, которую оказывает московское правительство.
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