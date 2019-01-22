Сервис для предпринимателей "Выездной консультант" заработал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что бесплатный сервис "Выездной консультант" заработал в столице. Теперь предприниматели смогут получить информацию о финансовой поддержке, которую оказывает московское правительство, не выходя из офиса.

"Столичные предприниматели теперь могут получить информацию о финансовой поддержке от Правительства Москвы прямо у себя в офисе. Заработал бесплатный сервис "Выездной консультант", – написал Собянин в Twitter.

Столичные бизнесмены, которые не могут приехать на консультацию в один из 15 центров услуг для предпринимателей, могут получить информацию от выездных консультантов. Нужно оставить заявку в разделе "Онлайн-сервисы".

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели получили более 100 тысяч бесплатных консультаций за прошлый год. На вопросы предпринимателей отвечали в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Специалисты рассказывали, как создать и вести бизнес, консультировали по налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству и многим другим вопросам.