Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

22 января, 22:02

Сервис для предпринимателей "Выездной консультант" заработал в столице

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

22 января, 22:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что бесплатный сервис "Выездной консультант" заработал в столице. Теперь предприниматели смогут получить информацию о финансовой поддержке, которую оказывает московское правительство, не выходя из офиса.

"Столичные предприниматели теперь могут получить информацию о финансовой поддержке от Правительства Москвы прямо у себя в офисе. Заработал бесплатный сервис "Выездной консультант", – написал Собянин в Twitter.

Столичные бизнесмены, которые не могут приехать на консультацию в один из 15 центров услуг для предпринимателей, могут получить информацию от выездных консультантов. Нужно оставить заявку в разделе "Онлайн-сервисы".

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели получили более 100 тысяч бесплатных консультаций за прошлый год. На вопросы предпринимателей отвечали в ГБУ "Малый бизнес Москвы". Специалисты рассказывали, как создать и вести бизнес, консультировали по налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству и многим другим вопросам.

мэр Москвы Сергей Собянин город экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика