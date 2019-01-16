Более 100 тыс бесплатных консультаций получили предприниматели за прошлый год

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Более 100 тысяч бесплатных консультаций за прошлый год получили предприниматели столицы. На вопросы предпринимателей отвечали в ГБУ "Малый бизнес Москвы", говорится на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину.

Специалисты рассказывали, как создать и вести бизнес, консультировали по налоговому и бухгалтерскому учету, трудовому и гражданскому законодательству и многим другим вопросам.

"Больше 100 тысяч бесплатных консультаций проведено только в прошлом году. В сравнении с 2017 годом рост на 15%. А всего с 2014 года их предоставлено уже более 350 тысяч", – уточнила Сергунина. По ее словам, число обращений постоянно увеличивается.

Ранее сообщалось, что малый бизнес в столице поддержали снижением торгового сбора. Закон касается бизнеса, который ведется в помещениях площадью менее 300 квадратных метров.

С 1 июля размер торгового сбора для малого бизнеса уменьшится для объектов с торговыми залами до 50 квадратных метров на 10%, на 2-10% сократится сбор для торговых залов площадью свыше 50 до 300 квадратных метров.