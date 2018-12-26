Малый бизнес в Москве поддержали снижением торгового сбора

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Мосгордума приняла в трех чтениях закон, предусматривающий снижение торгового сбора для малого бизнеса. Закон коснется бизнеса, который ведется в помещениях площадью менее 300 квадратных метров, передает РИА Новости.

С 1 июля размер торгового сбора для малого бизнеса уменьшится для объектов с торговыми залами до 50 квадратных метров на 10%, на 2-10% сократится сбор для торговых залов площадью свыше 50 до 300 квадратных метров. Объекты, имеющие площадь более 300 квадратных метров, будут платить 75 рублей за квадратный метр в квартал.

Ранее столичные власти утвердили ряд мер, которые улучшат финансовое положение малых предприятий – арендаторов объектов нежилого фонда, принадлежащих городу.

В частности, до 31 декабря 2019 года продлили действие льготных ставок арендной платы. Они должны были утратить силу с началом нового года. Льгота распространяется на 3 029 малых предприятий, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров или ведут деятельность в таких областях, как социальные магазины, бытовое обслуживание, физкультура и спорт, культура и производство.