Собянин продлил льготы по аренде для малого бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти утвердили ряд мер, которые улучшат финансовое положение малых предприятий – арендаторов объектов нежилого фонда, принадлежащих городу.

В частности, до 31 декабря 2019 года продлили действие льготных ставок арендной платы. Они должны были утратить силу с началом нового года. Льгота распространяется на 3 029 малых предприятий, которые арендуют помещения площадью до 300 квадратных метров или ведут деятельность в таких областях, как социальные магазины, бытовое обслуживание, физкультура и спорт, культура и производство.

Кроме того, на заседании президиума правительство Москвы решило уменьшить вдвое – с 10% до 5% – процент плановой индексации городских ставок аренды помещений по договорам, заключенным на рыночных условиях. Такая мера создаст более благоприятные условия для более двух тысяч арендаторов. Как пояснили эксперты, при умеренной инфляции это позволит избежать ситуации, когда ставки аренды городской недвижимости превысят ставки на рынке коммерческой недвижимости. Благодаря продлению льгот и снижению процента индексации ставок, финансовая нагрузка на арендаторов уменьшится, что, в свою очередь, поможет им сохранить деловую активность, рабочие места и социально значимые виды бизнеса.

18 декабря президиум правительства Москвы также присвоил статус технопарка технопарку "Текон", расположенному на 3-й Хорошевская улице. Он специализируется на промышленной автоматизации, микроэлектронике и информационных технологиях. В настоящее время в состав "Текона" входят шесть предприятий-резидентов. Помимо этого, ООО "Акроникс" присвоили статус якорного резидента технопарка "Физтехпарк". Предприятие, на котором работают более 500 человек, занимается компьютерным ПО, аварийным восстановлением и хранением данных.