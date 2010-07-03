Поступления от НДФЛ в бюджет Москвы в 1 полугодии 2019 года выросли на 11%

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Поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы в 1 полугодии 2019 года составили 459,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2018 года на 11,4% (на 47 миллиардов рублей), что существенно превышает текущий уровень инфляции, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, из общего объема поступлений от НДФЛ почти 95% (436,2 миллиарда рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами – организациями и ИП, которые являются источниками выплаты доходов налогоплательщику.

"Их объем в первом полугодии 2019 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", – отметил Владимир Ефимов.

Более 3% (15 миллиардов рублей) составили поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, охранники и другие частнопрактикующие лица), а также налоги, которые граждане самостоятельно платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества. Такие поступления выросли на 13,7%.

"Рост поступлений в бюджет от НДФЛ стал следствием увеличения числа налогоплательщиков и роста их доходов. За пять месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среднесписочная численность занятых увеличилась на 1%. Прирост наблюдался во всех отраслях экономики", – пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов.

"Налог на доходы физических лиц – вторая по величине статья доходов городского бюджета после налога на прибыль организаций. Доля НДФЛ в общем объеме доходов бюджета Москвы составляет порядка 37%. Ставка налога в размере 13% неизменна с 2001 года", – подчеркнул министр.

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