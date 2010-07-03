Заработал новый цифровой сервис для московских предпринимателей

09:16
09:16
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве запустили новый онлайн-сервис для поддержки малого и среднего бизнеса. Ресурс получил название "Индивидуальная траектория развития" (ИТР).
Сервис, доступный на портале mbm.ru, помогает пользователям оценить уровень компетенций и создать персональный план получения недостающих знаний и умений, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Бизнесменам предлагают пройти тест на определение уровня hard (профессиональных) и soft (личностных) умений. На основе этой информации пользователям порекомендуют обучающие мероприятия, спецпроекты и онлайн-курсы.
"Индивидуальный план обучения можно корректировать, например, по результатам промежуточных тестов", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ранее столичные предприниматели назвали самые востребованные городские сервисы для бизнеса. Самыми узнаваемыми оказались услуги бизнесу на mos.ru, портале поставщиков и онлайн-сервисах ГБУ "Малый бизнес Москвы".
Пятерку самых популярных сервисов возглавил "Законодательный бизнес-дайджест". Он помогает ориентироваться в нормативных документах и оперативно узнавать об изменениях в федеральном и региональном законодательстве. На втором месте оказался сервис "Формирование налоговой декларации по УСН", а на третьем – "Подбор помещений для бизнеса". Четвертым в рейтинге стал сервис "Получить консультацию", пятым – "Подбери налоговый режим".
За первые шесть месяцев 2019 года столичные предприниматели получили более 60 тысяч консультаций в центрах услуг для бизнеса. Всего в городе действует 15 таких центров, они есть во всех административных округах. В каждом из них предприниматели могут бесплатно получить консультацию по созданию и ведению своего дела или в режиме одного окна узнать обо всех действующих мерах городской поддержки.
Кроме того, специалисты помогут подобрать помещение, подготовить комплекты документов для регистрации ИП и ООО и изменений в ЕГРИП и ЕГРЮЛ, проконсультируют по вопросам трудового и гражданского законодательства и по государственным закупкам.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: