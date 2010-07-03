Московские предприниматели назвали самые востребованные городские сервисы для бизнеса

Столичные предприниматели регулярно пользуются городскими сервисами для бизнеса. Это подтвердили результаты исследования, которое в июне 2019 года провели департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы и департамент информационных технологий на портале ICT.MOSCOW.
В опросе приняли участие представители столичного бизнес-сообщества. Им было предложено ответить на вопросы.
"В Москве число предпринимателей устойчиво растет год от года. Ежемесячно регистрируются около десяти тысяч новых бизнесменов. Благодаря этим объективным данным можно уверенно утверждать, что в столице благоприятный инвестиционный климат. Результаты опроса показали, что 97% предпринимателей осведомлены хотя бы об одном из сервисов или проектов города для бизнеса. Самыми узнаваемыми оказались услуги бизнесу на mos.ru, Портал поставщиков и онлайн-сервисы ГБУ "Малый бизнес Москвы", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Вице-мэр добавила, что обратная связь необходима и предпринимателям, и городу. Результаты опроса помогут в создании удобных каналов коммуникации.
"Важно отметить, что подавляющее большинство респондентов (81%) заинтересовано в сотрудничестве с городом. В числе предпочтительных каналов коммуникации с городом около 30% опрошенных выбрали электронные письма, чуть меньше – единый портал для бизнеса. Пятая часть опрошенных отдают предпочтение личному общению", – сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Почти четверти предпринимателей (23%) вести успешный бизнес в Москве позволяет большое количество клиентов. Потенциальные подрядчики и партнеры оказались на втором месте – 20%. Почти в равных долях оценены развитая инфраструктура, высокий уровень цифровизации и доступность квалифицированных кадров. Из основных трудностей большинство участников опроса выделили дефицит финансовых средств и большие затраты для создания высокотехнологичных продуктов. Наименьшее беспокойство вызывает сотрудничество с поставщиками.
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