Объем закупок в Москве у малого бизнеса за пять лет составил 1 триллион рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Триллион рублей составил объем закупок в Москве у субъектов малого предпринимательства за пять лет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Москва создает открытые, прозрачные и равные условия для бизнеса при работе на рынке закупок. Особое внимание уделяется участию в закупках субъектов малого предпринимательства. Об этом говорят цифры – за пять лет заказчики города Москвы заключили с субъектами малого предпринимательства контракты на сумму 1 триллион рублей. Сегодня наблюдается тенденция роста доли субъектов малого предпринимательства в городском заказе столицы. В ретроспективном сравнении за семь лет доля закупок у субъектов малого предпринимательства увеличилась в 12 раз. На долю СМП пришлось до 40% всего объема закупок по 44-ФЗ по итогам прошлого года", – сказал Владимир Ефимов.

Рынок закупок Москвы становится все более интересным для поставщиков из регионов, отметил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

"25% от общего объема закупок Москвы у СМП в минувшем году приходилось именно на региональных поставщиков. Главным драйвером роста присутствия малых предприятий из разных уголков страны стал интернет-ресурс "Портал поставщиков", созданный в качестве инструмента автоматизации малых закупок. Система востребована – в день на интернет-ресурсе регистрируются от 100 до 200 новых пользователей. Такой активный интерес позволяет прогнозировать увеличение доли региональных поставщиков в закупках Москвы до 30% в нынешнем году", – отметил он.

Сейчас на портале поставщиков размещают предложения о товарах, работах и услугах более 150 тысяч коммерческих организаций со всей страны. Технические возможности портала для проведения малых закупок в электронной форме используют заказчики из 33 регионов.

В первый день работы ПМЭФ были подписаны соглашения об использовании интернет-ресурса "Портал поставщиков" в качестве инструмента для проведения закупок малого объема в электронной форме заказчиками Нижегородской, Пензенской областей и республики Крым.