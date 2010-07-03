Малый бизнес приобрел у города помещения на 5 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала 2019 года малый бизнес приобрел у города помещения на пять миллиардов рублей.

"Преимущественным правом выкупа воспользовались 264 представителя малого и среднего бизнеса. Большинство помещений, переданных предпринимателям, находится в Центральном, Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах", – рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы стать собственником арендуемых объектов недвижимости, предпринимателям достаточно подать заявку на госуслугу.

"В рамках оказания госуслуги на завершающей стадии оформления находится 108 договоров купли-продажи. Договоры будут заключены без процедуры торгов и с рассрочкой платежа на пять лет", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Купить недвижимость у города может любой гражданин Российской Федерации или представитель любого другого государства. Ограничений по прописке или национальности не существует. Оплата производится единовременно, согласно цене, сложившейся в результате торгов.

Одна из льготных программ – "1 рубль за квадратный метр", в рамках которой в долгосрочную аренду сдаются нежилые помещения и здания, где инвестор должен разместить социально-значимые для города объекты – образовательные учреждения, поликлиники или отреставрировать объекты культурного наследия. В свою очередь, арендатор в дальнейшем переходит на льготную ставку арендной платы.

