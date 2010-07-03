Заработал новый цифровой сервис для предпринимателей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве запустили новый бесплатный онлайн-сервис для поддержки малого и среднего бизнеса. Ресурс получил название "Оформи городскую землю и недвижимость правильно", он помогает с арендой и покупкой недвижимости, находящейся в собственности города. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Предприниматели могут записаться на личную консультацию или получить ее по телефону в течение 48 часов. Специалисты расскажут, как правильно подготовить документы, провести землеустроительные работы и продлить договор аренды.

"В Москве действуют десятки различных программ поддержки предпринимателей. Только полезных онлайн-сервисов – уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса – больше 80. Новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В январе этого года начал работать бесплатный сервис "Выездной консультант", позволяющий получить информацию о финансовой поддержке московского правительства.