Заработал новый цифровой сервис для предпринимателей Москвы

В Москве запустили новый бесплатный онлайн-сервис для поддержки малого и среднего бизнеса. Ресурс получил название "Оформи городскую землю и недвижимость правильно", он помогает с арендой и покупкой недвижимости, находящейся в собственности города. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Предприниматели могут записаться на личную консультацию или получить ее по телефону в течение 48 часов. Специалисты расскажут, как правильно подготовить документы, провести землеустроительные работы и продлить договор аренды.
"В Москве действуют десятки различных программ поддержки предпринимателей. Только полезных онлайн-сервисов – уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса – больше 80. Новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В январе этого года начал работать бесплатный сервис "Выездной консультант", позволяющий получить информацию о финансовой поддержке московского правительства.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.