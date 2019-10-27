Глава H&M увидел угрозу в осуждении потребления

Фото: ТАСС/DPA/Horst Galuschka
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон увидел социальную угрозу в движении, осуждающем потребление. Об этом сообщает Blooomberg.
Изначально представители движения, вдохновленные шведской экоактивисткой Гретой Тунберг, призывали отказаться от полетов на самолетах, отрицательно влияющих на окружающую среду. Но затем это коснулось и других отраслей, в том числе и ту, в которой работает H&M, обратил внимание Петерсон.
По его словам, если перестать покупать или летать, это может оказать небольшое положительное воздействие. Но вместе с тем такие шаги могут обернуться "ужасными" социальными последствиями, подчеркнул он.
Глава H&M назвал изменение климата огромной угрозой, но такой же важной целью он считает ликвидацию бедности. Бизнесмен добавил, что более эффективными способами сохранения окружающей среды станут экологические инновации, возобновляемые источники энергии и улучшенные материалы. К 2040 году его компания собирается стать полностью экологичной и сократить выброс парниковых газов при производстве одежды.
16-летняя шведская школьница, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обвинила политиков во лжи и краже детства. Она полагает, что мировое сообщество игнорирует климатические проблемы.
Активистка подчеркнула, что ее не должно быть на саммите ООН. Она должна быть в школе, но политики почему-то обращаются за помощью к молодежи, заключила Тунберг.
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