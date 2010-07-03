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Экономика

08:32

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности – СМИ

экономика общество

Фото: depositphotos/strelok

Министерство экономического развития предложило внести изменения в методику статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.

Ведомство считает, что Росстат должен каждый год верифицировать свои данные об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. Такой информацией располагает Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря.

При этом бедность среди пенсионеров и в семьях с детьми планируется изучать отдельно. Исследования в отношении этой категории населения будут проводиться с 2020 года.

В Минэкономразвития считают, что измерение уровня бедности с использованием данных ФНС и Пенсионного фонда повысит качество статистики. Новый подход позволит улучшить эффективность адресной государственной помощи.

Ранее экономисты усомнились в данных Росстата, которые показали резкий скачок реальных располагаемых доходов россиян на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. Эксперты считают, что дело в несовершенстве методики расчета уровня благосостояния.

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