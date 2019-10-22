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Общество

10:08

Россияне назвали цену своей жизни

общество

Фото: depositphotos/LUNNO

Россияне оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей. Такую сумму в среднем считают справедливой в виде страховой выплаты за несчастный случай, сообщает газета "Известия".

Исследование компании "Сбербанк страхование" базировалось на данных по городам с населением более 500 тысяч человек. Респондентов спросили, какую сумму они считают адекватной в качестве страховой выплаты для семьи пострадавшего от несчастного случая.

Оценки опрошенных варьировались от 2,4 до 13,3 миллиона рублей, при этом нижняя планка превалировала среди бедных горожан, а верхнюю указали состоятельные граждане. На результат также влияли такие факторы, как пол, возраст и место проживания участников исследования. Например, люди старше 60 лет оценили свою жизнь в 4,5 миллиона рублей, а респонденты от 18 до 30 лет назвали сумму в 6,9 миллиона.

Снизить уровень бедности россиян помогут льготы, считает эксперт центра политэкономических исследований Института нового общества.

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