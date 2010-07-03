Росстат назвал долю россиян с доходом только на еду и одежду

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Доля российских семей, дохода которых хватает только на еду и одежду, увеличилась в этом году до 49,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Увеличение произошло из-за сокращения доли самых бедных граждан, которым денег хватает только на питание. Доля таких россиян снизилась до 14,1%.



Процент семей, доходов которых не хватает на товары длительного пользования, растет в нынешнем году уже два квартала подряд как в поквартальном, так и в годовом выражении.

При этом доля граждан, которые могут купить товары длительного потребления, но покупка автомобиля, квартиры или дачи вызывает затруднения, также увеличилась. Таких семей стало больше на 1,9% – их доля выросла до 31,7% в первом квартале 2019 года, и продолжила увеличиваться во втором – 2% и 32,6% соответственно.

В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). Численность рабочей силы в августе составила 75,7 миллиона человек, что составляет 52% от общего населения страны.

Ранее эксперты назвали регионы страны с самой благоприятной ситуацией на рынке труда по итогам 2018 года. Специалисты проанализировали девять показателей, включая уровень зарплаты, занятость и емкость рынка. Первое место поделили Москва и Санкт-Петербург, на второе попала Московская область. В лидерах также оказались Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Татарстан.