Экономисты усомнились в росте доходов россиян

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Экономисты усомнились в данных Росстата, которые показали резкий скачок реальных располагаемых доходов россиян на 3% в годовом выражении в третьем квартале этого года. Эксперты считают, что дело в несовершенстве методики расчета уровня благосостояния, пишет РБК.
С 2014 года уровень доходов населения падал, но в 2018 году Росстат изменил методику расчета. Тогда был зафиксирован рост благосостояния россиян на 0,2%, а взрывной скачок доходов на 3% стал самым сильным квартальным ростом, по крайней мере, за последние пять лет.
Расчеты Росстата вызвали большие сомнения у экономистов, так как не соответствуют другим макроэкономическим показателям. Так, по данным того же Росстата, в третьем квартале оборот розничной торговли снизился на 0,8%, сократился средний чек покупок россиян, зато кредитов стало больше.
"Нестыковочка получается: реальные доходы растут, а в остальном мы наблюдаем снижение. Конечно, здесь нет железобетонной связи, но корреляция должна быть", – считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Специалисты считают, что методика расчета, которую использует Росстат, несовершенна. Ведомство считает объем доходов населения не напрямую, а как сумму расходов и сбережений. По мнению экс-главы Росстата Александра Суринова, такая система хорошо проявила себя в СССР, однако в современных условиях рыночной экономики она работает плохо.
Суринов отметил, что точнее узнать о доходах позволил бы доступ к первичным данным налоговой службы (ФНС). Он также считает, что рост показателей в одном квартале ничего не говорит, нужно смотреть как минимум два.
Ранее Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян на 3%, скачок стал самым сильным с 2014 года. Эта тенденция связана с ростом "серых" зарплат населения.
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