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26 апреля, 07:32

Происшествия

Средства ПВО уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 апреля уничтожили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что при помощи данных боеприпасов ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Ранее суд заочно приговорил командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ Евгения Булацика к 18 годам колонии за атаку на нефтеналивную станцию в Брянской области.

До этого, в ночь на 24 апреля, средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме восемь украинских беспилотников над территориями российских регионов.

Войска ПВО РФ уничтожили свыше 30 тыс средств воздушного нападения со стороны ВСУ

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