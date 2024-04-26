Уроки финансовой грамотности пройдут для участников "Московского долголетия"

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Участников проекта "Московское долголетие" пригласили на мастер-классы по финансовой грамотности, где им расскажут о методах защиты от мошенников и правильном оформлении покупок на онлайн-ресурсах. Об этом сообщил замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов, передает портал mos.ru.

Филиппов рассказал, что в настоящее время на занятия по финансовой грамотности ходят более трех тысяч пенсионеров. Также для них проводятся и другие просветительские мероприятия, партнером которых является Сбербанк

"Специалисты проводят лекции и мастер-классы, на которых знакомят старшее поколение с тенденциями в области финансовой грамотности и дают инструменты, которые будут полезны в повседневной жизни", – добавил он.

Подробнее узнать информацию о финансовой безопасности можно на мастер-классе "Защита от дистанционного мошенничества", который пройдет в центре московского долголетия на площадке "Таганский-2". Эксперты наглядно объяснят ключевые схемы мошенников и озвучат рекомендации, как не попасться на их уловки.

Для тех, кто хочет узнать побольше об онлайн-шопинге, можно будет записаться на мастер-класс "Умные покупки и удобные сервисы", который запланирован в центре московского долголетия "Восточное Измайлово". Эксперты расскажут, как заказать лекарства и другие вещи не выходя из дома, а также научат пользоваться специальными приложениями.

Обе встречи состоятся 27 апреля в 12:00.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал новый сезон финансовых кинолекториев в кинотеатре "Салют". Люди могут повысить свои знания в сфере финансов, смотря фильмы и лекции экспертов. После этого они могут обсудить поведение персонажей и разобрать ситуации, связанные с личным бюджетом.

