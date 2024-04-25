Проект по финансовой грамотности для слабовидящих стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Центр финансовой грамотности при департаменте финансов Москвы проведет цикл лекций для незрячих и слабовидящих граждан в Российской государственной библиотеке для слепых (РГБС). Об этом рассказала руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"Финансовые знания необходимы любому современному человеку, и все должны иметь к ним доступ в равной степени", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Зяббаровой, в рамках программы эксперты рассказывают людям с нарушениями зрения о правилах финансовой безопасности, основных видах мошенничества, особенностях различных банковских продуктов и услуг, возможностях получения налоговых вычетов.

Слушатели получат практические советы и ответы на интересующие их вопросы о своем бюджете, подчеркнула министр. Цикл лекций включает три тематических блока: по налоговым вычетам, финансовой безопасности и банковским услугам. Первые занятия прошли в апреле.

Заместитель руководителя центра финансовой грамотности Юлия Крапивина рассказала о видах налоговых вычетов и порядке их оформления. Основное внимание уделили социальным вычетам. Также посетители ознакомились с особенностями стандартных и инвестиционных налоговых вычетов.

Эксперт Алексей Беляков порекомендовал несколько методов борьбы с мошенниками. Слушатели узнали, как злоумышленники обманывают людей по телефону, что такое фишинг и чем он опасен. Беляков рассказал, как защитить персональные данные и денежные средства.

Следующее мероприятие пройдет 15 мая. Его посвятят банковским продуктам и услугам. Посетители узнают, на что обращать внимание и как избежать мисселинга – навязывания дополнительных услуг сотрудниками финансовых организаций. Слушателям расскажут о видах банковских карт, особенностях вкладов и их отличии от накопительных счетов. Эти темы стали наиболее востребованными среди посетителей РГБС.

"Система финансового просвещения в Москве становится более адресной и ориентируется на запрос горожан", – объяснила Зяббарова.

Образовательные учреждения и работодатели выбирают темы, интересующие конкретную аудиторию, и удобные форматы занятий с экспертами. Зяббарова отметила, что такой подход называется сервисной моделью, которая учитывает реальные потребности москвичей.

Ранее московские проекты по повышению финансовой грамотности признали лучшими в России по результатам всероссийского конкурса "ФинЗОЖ эксперт". Среди городских просветительских проектов, которые получили высокую оценку, есть неделя финансовой грамотности и общественный просветительский проект MOS.МШУ.