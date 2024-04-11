Московские проекты по повышению финансовой грамотности признаны лучшими в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные проекты по повышению финансовой грамотности признаны лучшими в России по результатам всероссийского конкурса "ФинЗОЖ эксперт", который организовал Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина РФ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент финансов.

Высокую оценку получили такие городские просветительские проекты, как Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, Неделя финансовой грамотности в рамках Московского урбанистического форума – 2023, общественный просветительский проект MOS.МШУ и первый в столице тематический поезд финансовой грамотности.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сказала, что работа по финансовому просвещению горожан отмечена на федеральном уровне. Ее главный результат – это тысячи людей, которые получили полезные знания в области финансов. Каждый, кто с их помощью смог добиться личных целей или уберечь деньги от мошенников, – маленькая победа, добавила она.

Зяббарова подчеркнула, что финансовые знания доступны каждому москвичу вне зависимости от возраста и района проживания. Жители могут на регулярной основе встречаться со специалистами и выбирать наиболее интересные форматы – лекции, игры, мастер-классы или квизы.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал новый сезон финансовых кинолекториев в кинотеатре "Салют". Люди могут повысить свои знания в сфере финансов, смотря фильмы и лекции экспертов. После этого они могут обсудить поведение персонажей и разобрать ситуации, связанные с личным бюджетом.

