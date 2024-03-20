Юрист объяснила, как правильно давать деньги в долг

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Выдачу займа лучше оформить в виде договора или расписки. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она пояснила, что устная договоренность о выдаче денег создает определенные риски. "Если средства устно занимаются и передаются, тогда у человека вообще нет никаких доказательств, чтобы потом попросить обратно свои деньги", – пояснила эксперт.





Алла Георгиева юрист Я рекомендую любую сумму оформлять распиской либо договором, будь это хоть три, хоть пять тысяч рублей, чтобы имелись какие-то доказательства. В этом случае, если человеку не вернут денежные средства, он сможет взыскать их в судебном порядке.

В расписке нужно прописать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные кредитора и заемщика, а также размер займа. "Указывается срок, в который необходимо вернуть сумму, и отмечается, каким был долг: процентным или беспроцентным. И ставятся подписи", – уточнила юрист.

Второй вариант – составить договор займа. Лучше делать это вместе со специалистом, поскольку скачанный в интернете документ может не предусматривать все условия, предупредила Георгиева. При оформлении договора займа в нем также прописываются ФИО, дата и место рождения, паспортные данные кредитора и заемщика.

"Указывается, какая сумма передается в долг, когда она должна быть возвращена. Можно определить график платежей. Так поступают, если это большая сумма и подразумевается длительный срок возврата. Также может прописываться штрафная санкция, если средства не возместили своевременно. Ставятся подписи и реквизиты сторон", – говорит специалист.





Алла Георгиева юрист Расписка уже подразумевает, что деньги получены заемщиком. А вот договор не всегда содержит такую формулировку. Поэтому нужно обязательно внести в него, что на момент подписания сумма получена. Если договор подписан сегодня, а деньги будут переданы завтра, то можно составить акт приема-передачи, если это наличные средства. Если речь про онлайн-перевод, то он совершается со счета на счет. И передачу денег можно будет отследить.

Возврат суммы также необходимо зафиксировать. "Когда вы получили обратно свои деньги, перестрахуйтесь и снова напишите расписку, что никаких претензий не имеете. Договор считается уже выполненным", – заключила юрист.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, сколько денег можно занимать знакомым. Он посоветовал одалживать такую сумму, с которой не страшно расстаться навсегда. Несмотря на хорошие отношения, многие отдают долг с очень большим трудом, пояснил эксперт. Кроме того, он порекомендовал никогда не оформлять банковский кредит на себя для других людей.

