Эксперт по финансовой грамотности рассказала, как быстрее выплатить кредит

Каждый пятый трудоспособный россиянин имеет два или более кредитов, при этом каждый третий испытывает сложности с выплатой задолженности, утверждают аналитики. Разбираемся, как правильно взять займ, как быстрее его погасить и на какие цели не стоит брать деньги у банка.



Сложности с погашением

56% россиян сообщили о наличии у них займов на сегодняшний день, при этом 28% имеют один кредит, еще 20% – два, а 8% – от трех и больше. По сравнению с августом 2023 года доля тех, кто имеет более двух долговых обязательств, выросла (в последний месяц лета о наличии одного кредита сообщали 35% респондентов, двух – 14%, а трех и более – 5%), сообщает Газета.ру со ссылкой на опрос сервиса "Кредитный помощник".

По данным аналитиков, 22% россиян признаются, что им сложно обслуживать кредит, еще 13% – что "очень сложно", а каждый пятый (21%) периодически пропускает график погашения.



Дмитрий Михайлов операционный директор сервиса Недобросовестное отношение к внесению взносов по кредитам, в свою очередь, ведет к снижению кредитного рейтинга, на который опираются банки в процессе принятия решения о выдаче займа. Высокая долговая нагрузка и низкий кредитный рейтинг – одни из ключевых причин, по которым банки отказывают в выдаче.

Исследование также показало, что 42% опрошенных тратят на выплату кредита 10–30% дохода, еще 24% отдают на это 30–50% зарплаты. Есть и те (18%), у кого ежемесячные выплаты отбирают более 50% дохода, а 4% тратят на погашение свыше 80% бюджета.



Брать или не брать?

Для того чтобы не загнать себя в долговую ловушку, перед оформлением кредита важно проанализировать все расходы и доходы, а также иметь денежную подушку. В идеале сумма ежемесячного платежа не должна превышать 10% от совокупного заработка, рассказала Москве 24 финансовый советник, предприниматель Наталья Жукова.

По ее словам, прежде чем взять кредит, важно хорошо подумать – так ли нужна эта покупка. Например, не стоит брать займ на дорогостоящий смартфон, если зарплата составляет 30–40 тысяч рублей. Зачастую такую ошибку совершает молодежь: эйфория от покупки быстро пройдет, а денежное обязательство останется, предупредила эксперт.







Наталья Жукова финансовый советник, предприниматель Лучше всего брать кредит на вещи, которые в будущем принесут деньги. Это может быть обучение, недвижимость, которая часто становится источником пассивного дохода. Машина, которая нужна для прибыльного бизнеса. Также можно брать займ на сам бизнес.

Жукова уверена, что ни в коем случае не стоит брать в долг у банка на инвестиции. Особенно вкладываться в сомнительные проекты, пользоваться неклассическими схемами. Так можно остаться и без прибыли, и с кредитом, подчеркнула специалист.

Если покупка объективно полезна и займ нужен, эксперт порекомендовала сделать следующие вещи.

Проанализировать свое финансовое положение, составить четкий список доходов и расходов. Понять, насколько комфортно будет выплачивать запланированную сумму кредита.

Прежде чем взять займ, неплохо было бы позаботиться о финансовой подушке. Она рассчитывается по схеме: сумма обязательных ежемесячных расходов, включая будущий платеж по кредиту, умножается на шесть месяцев. Такой "запас" поможет выплачивать долг в случае временной потери работы.

Необходимо изучить все предложения банков и найти самое выгодное. Если у человека есть зарплатная карта в одной из финансовых организаций, то, скорее всего, там ему предложат более льготные условия.

Нужно убедиться, что сумма ежемесячной выплаты не будет превышать 10% от дохода.

При оформлении просмотреть предложения по страховке – это поможет при тяжелой жизненной ситуации или потере заработка.

Как выплатить быстрее?

"Кроме того, не стоит набирать много займов, в том числе кредитных карт. Если платеж по карте будет просрочен, проценты там намного выше, чем при потребительском кредите", – добавила Жукова.

Самый оптимальный инструмент быстрого погашения займа – досрочные выплаты, которые будут больше ежемесячного платежа. В таком случае лучше всего сокращать срок кредита – так переплата за проценты будет меньше.



Наталья Жукова финансовый советник, предприниматель Если ставка по кредиту достаточно низкая – семь-восемь процентов, – то иногда досрочное погашение невыгодно. После повышения ключевой ставки есть смысл свободные деньги копить и положить на депозит, у которого ставка будет намного больше. Эту сумму в будущем можно будет потратить на полное или частичное погашение кредита.

Кроме того, важно отслеживать скидки и подарки от банка. Некоторые организации предлагают денежный кешбэк – его тоже можно тратить на погашение займа.

Если человек имеет два-три кредита и сумма становится непосильной, эксперт предложила три стратегии.

"Первая – "снежный ком": нужно взять самый маленький кредит и выплатить его быстрее всего, затем взяться за следующий. Вторая стратегия – "лавина": необходимо начать с займа с самой большой кредитной ставкой, потому что там наибольшая переплата, и погасить сначала его", – объяснила Жукова.

Третий вариант – "сугроб". Это когда человек пользуется процедурой рефинансирования и объединяет все кредиты в один. Так увеличивается срок платежа, зато процент будет гораздо меньше, чем по двум-трем кредитам, объяснила специалист.

Если же займ совсем в тягость, можно воспользоваться процедурой банкротства. Однако к этому вопросу тоже стоит подойти взвешенно и обязательно проконсультироваться с юристом, так как такой вариант подразумевает немало подводных камней, заключила эксперт.