Экономист рассказал, когда россиянам лучше брать ипотеку

Россияне начали получать отказы по ипотеке на условиях, которые им ранее одобрили банки. С этой проблемой столкнулось около трети граждан, чьи заявки на займы были утверждены в конце лета – начале осени, отмечают эксперты. Такая ситуация наблюдается после того, как ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых. Рассказываем подробности и спрашиваем экономиста, стоит ли сейчас брать кредит на покупку жилья.



Новые условия

Кредитные организации в России начали отказывать гражданам в ипотечных займах на ранее одобренных условиях. Об этом сообщает газета "Известия". По данным экспертов, порядка 30% граждан, чьи заявки были утверждены в августе – сентябре, столкнулись с такой проблемой.

Отмечается, что банки уменьшают размер согласованной суммы кредита, повышают первоначальный взнос, а также требуют от заемщиков еще раз подтвердить доход. В самих финансовых организациях объясняют, что долго сохранять одобренные заявки не получается, так как доходность по займам с прежними ставками будет отрицательной.





Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку с бывших ранее 13 до 15% годовых. В ЦБ РФ уточнили, что это связно с усилившимся инфляционным давлением, которое превысило ожидаемый уровень. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила , что если мера не даст желаемого результата, то Банк России готов снова повысить ключевую ставку. Ее снижение возможно при условии устойчивого замедления темпов инфляции. Не исключено, что это произойдет в 2024 году, добавила Набиуллина.

Повышение ключевой ставки никак не должно отразиться на уже заключенных договорах. Об этом Москве 24 рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, пересмотр условий может быть осуществлен только в случае реструктуризации кредита, вызванной отсутствием обслуживания его со стороны клиента.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий При этом ставки по новым займам начинают подрастать. Это эффект от принятых решений. Сейчас они еще не успели отреагировать, но думаю, что к середине ноября ставки по кредитам прибавят 2–3%. Если сейчас в среднем это 14%, то они будут в районе 16–17%.

Ранее в Банке России подсчитали, что количество россиян с кредитами и займами возросло к середине этого года до 47 миллионов человек.



Взять сейчас?

Граждане продолжают брать кредиты, и повышение ключевой ставки "не сыграло роль тормоза", отметил Масленников. По его мнению, это связано с тем, что программа льготной ипотеки будет действовать как минимум до середины 2024 года.

Однако эксперт допустил, что со временем взять займ станет сложнее. "Ожидаю, что будет ужесточение дальше, поэтому лучше взять ипотеку сейчас, чем потом попасть на более жесткие условия", – посоветовал экономист.

По его словам, банки будут тщательнее отбирать заявки, чтобы снизить риски невыплаты займов клиентами. Это скажется на снижении темпов роста ипотечного кредитования, что существенно повлияет на рынок недвижимости.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий По оценкам моих коллег, долгосрочная аренда жилья уже сейчас обходится в 1,5–2 раза дешевле обслуживания кредита, потому она должна сильно прибавить. И это нормально, потому как бум ипотечного кредитования ставит многих людей под риски влезть в долговую кабалу на непонятное количество лет. Для каких-то семей долгосрочная аренда, которая станет более доступной, – это выход из положения.

Вместе с тем эксперт ожидает, что сложившаяся ситуация положительно скажется на ценах на недвижимость. Ипотеку получить будет сложнее, но стоимость "жилых метров" начнет снижаться, уточнил Масленников.

