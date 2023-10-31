Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам до 14% годовых

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Сбербанк после повышения ключевой ставки Центробанком РФ решил поднять максимальные ставки по вкладам до 14% годовых. Об этом сообщается на сайте организации.

Повышение коснулось "СберВклада", вкладов "Лучший %" и "Управляй".

"Максимальную ставку – 14% годовых – предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев. В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода", – пояснили в банке.

До этого Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 15% годовых. Экономист Георгий Остапкович, в свою очередь, рассказал, что после подобных изменений для россиян могут стать дороже потребительские займы. При этом на взятые ранее кредиты мера не распространится.



"Деньги 24. Итоги": ЦБ повысил ключевую ставку