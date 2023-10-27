Глава Центробанка РФ назвала 2024 год "годом двузначных ставок" в экономике

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина по прогнозу ведомства назвала следующий год "годом двузначных ставок" в экономике. Об этом руководитель ЦБ заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка по ключевой ставке.

"Но мы исходим из того, что наши решения, которые мы принимали и принимаем, приведут к устойчивому снижению инфляции – к нашей цели, и мы сможем перейти уже в следующем году к снижению ключевой ставки", – напомнила она.

На 2025 год Центробанк планирует понизить среднюю ключевую ставку до 7 или 9%, что будет ниже двузначных значений. Однако многое будет зависеть от развития внешнеэкономической ситуации, рынка труда и инфляционных ожиданий, уточнила Набиуллина.

Ранее она заявила, что в ЦБ не видят предпосылок для возможного банковского кризиса в РФ. Глава регулятора уточнила, что такая опасность может возникнуть не из-за роста ставок, а из-за роста инфляции, когда банки уже не могут выдавать длительные кредиты.

ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Это стало максимумом с начала мая 2022 года. Свое решение в ЦБ объяснили превышением цели по инфляции почти вдвое.

Также Набиуллина уточнила, что к снижению ключевой ставки можно будет перейти только после устойчивого уменьшения инфляции. При этом Банк России готов вновь увеличить ключевую ставку, если она не начнет снижаться.

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%